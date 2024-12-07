بيب بيب يا لولو “تردد قناة وناسة الجديد 2024” .. حملها الآن واستمتع بالأغاني الحصرية

قناة وناسة تقدم العديد من الكرتون الممتع والبرامج المشوقة التي تعلم الأطفال الكثير من الاشياء الايجابية والسلوكيات الرائعه، وتعمل أيضا على تكوين المهارة اللغوية لديهم، وقناة وناسه تعتبر من افضل القنوات واشهرها في تخصص برامج الأطفال في الشرق الاوسط والوطن العربي، والجدير بالذكر أن قناة وناسه من أهم القنوات التي تعلم الأطفال السلوكيات الصحيحة وهذا يجعلهم عندهم القدرة للاندماج في المجتمع و يتطورون بشكل مستمر، والجدير بالذكر ايضا ان هذه القناة من القنوات التي تقدم كرتون ممتع وبرامج تعليميه وترفيهيه بطريقه جميله عن طريق الأناشيد والأغاني التربوية، وفي السطور القادمة سوف نذكر لكم عن تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة تسعى دائما لتحسين بثها وجودته وتوفر مشاهده جميله وممتعه لكل الأطفال وفي السطور القادمة سوف نتعرف معكم على التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب راسي

التردد 11430

معامل الترميز 27500

الجودة SD

معامل تصحيح الخطأ 5/6

أهم البرامج بقناة وناسة

قناة وناسة تقوم بتقديم العديد من البرامج التي لا حصر لها والتي يحبها للغاية جميع الأطفال الصغار، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن تلك البرامج كل ما يلي: