بداية ظهور حليمة.. موعد عرض الحلقة 173 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

تتزايد الكثير من التساؤلات حول موعد عرض الحلقة 173 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس، حيث أنه من المسلسلات التي حصدت إعجاب الملايين في الوطن العربي بأكمله، وقد حقق نجاح عظيم خلال السبع سنوات الماضية، وخلال الخمسة مواسم نال على نجاح كبير وحقق شهرة واسعة، ويستمر هذا النجاح في الموسم السادس الذي يعرض الآن، ولهذا نوضح لكم من خلال موقعنا موعد عرض الحلقة القادمة والقنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة 173 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

تُعرض الحلقة 173 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء القادم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفي التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة ATV التركية، بينما يتم إعادة الحلقة مترجمة للعربية وبجودة عالية يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ولكل عشاق الدراما التركية يمكنكم متابعة المسلسل من خلال شاشة قناة الفجر الجزائرية على جميع الأقمار الصناعية، بالإضافة لقناة ATV التركية التي تعرض المسلسل بشكل مجاني، ويمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: HD.

كما يمكن استقبال القناة على العرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

ويمكن استقبال القناة على النايل سات لمتابعة أحداث المسلسل من خلال البيانات التالية: