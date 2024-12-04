الحلقة 173..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وما هو تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

يسأل الكثير من المشاهدين عن موعد مسلسل قيامة عثمان وذلك من الذين يفضلون الدراما التركية والمسلسلات التي تتحدث عن الحروب والانتصارات للدولة العثمانية، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات البارزة والمشهورة من ضمن الدراما التركية، وتم عرض 6 مواسم من المسلسل وحقق فيهم نجاح كبير ونسبة كبيرة جدا من المشاهدة والمتابعة من مختلف أنحاء العالم، والأحداث الخاصة بهذا المسلسل تدور حول الدولة العثمانية والقيام بتأسيسها عن طريق عثمان ابن أرطغرل والذي قام بالكثير من الحروب والمعارك التي كانت ضد التتار والمغول وكذلك الصليبين وذلك بهدف تأسيس الدولة الخاصة به وسوف نقوم بعرض موعد عرض المسلسل وكذلك تردد قناة الفجر الجزائرية التي تقوم بنقل المسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

لقد تم الإعلان عن الموعد الخاص بعرض مسلسل قيامة عثمان والذي يكون بشكل أسبوعي، حيث سوف يتم عرض الحلقة رقم 173 كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8 مساء وذلك بتوقيت القاهرة على قناة ATV التركية ويتم إعادة الحلقة مترجمة باللغة العربية في تمام الساعة 10 مساء على قناة الفجر الجزائرية وذلك في مساء يوم الخميس من كل أسبوع.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان من خلال قناة الفجر الجزائرية حيث أنها تقوم بنقل المسلسل بشكل مجاني وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك عن طريق ما يلي: