“ماما جابت بيبي” اضبط الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات لمتابعة أحلى أغاني وأناشيد الأطفال

يهتم العديد من المواطنين على مستوى العالم العربي بمعرفة تردد قناة طيور الجنة في عام 2024، تمكنت هذه القناة من تحقيق نجاح كبير منذ بداية عرضها على شاشات التلفزيون، ويرجع ذلك إلى المحتوى المميز الذي تقدمه والذي يترك أثرا إيجابيا على نفوس الأطفال تابعونا عبر موقعنا الإخباري المتميز حيث سنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بتردد القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وكيفية ضبطها على التلفاز.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تجري عمليات بحث مستمرة عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024، حيث استطاعت هذه القناة منذ بدايتها أن تجذب عددا كبيرا من المتابعين بمختلف الأعمار، وذلك بفضل المحتوى الهادف الذي تقدمه تقدم القناة مجموعة من القيم الإيجابية التي تساهم في بناء شخصية متوازنة للأطفال، وتسعى من خلال محتواها إلى تقديم مجموعة من المعلومات المفيدة سنقوم في السطور التالية بتوضيح تردد القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة : 11272

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة طيور الجنة 2024 علي عرب سات

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام البيانات الآتية:

القمر الصناعي : عرب سات

تردد القناة : 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب الخاص بالقناة : عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط القناة علي التلفاز

قم بفتح الإعدادات.

اختر منها إضافة قناة.

اكتب كافة البيانات الخاصة بالقناة.

انقر بحث.

احفظ القناة.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تتفرد أغاني طيور الجنة بألحانها السهلة وكلماتها المعبرة التي يسهل حفظها وتكرارها، مما يعزز المهارات اللغوية والإبداعية لدى الأطفال، فلقد قدمت القناة مجموعة من الشخصيات الكرتونية المفضلة التي أصبحت جزءا من حياة الأطفال، مثل عصومي ووليد وجاد وإياد وجنى ومراد وغيرها من الشخصيات المعروفة، إذ تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على اكتساب مهارات الحروف والأرقام واللغات بطريقة ممتعة وسلسة، حيث تعمل قناة طيور الجنة على تعزيز القيم الإيجابية في قلوب الأطفال، مثل المحبة والاحترام والتسامح والتعاون.