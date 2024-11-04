الان عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 31 على قناة Trt التركية وموعدها على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 31 مترجمة يزداد بحث المتابعين عن موعد عرضها، حيث لا يفصلنا عن موعد العرض سوى أيام قليلة ويعد هذا المسلسل ذو مكانة هامة بين المسلسلات التاريخية الأخرى التي تم إنتاجها مؤخرًا، حيث ينافس بقوة مسلسل قيامة عثمان ويتناول هذا المسلسل السيرة الذاتية للبطل المسلم صلاح الدين الأيوبي، موضحًا نجاحاته وانتصاراته التاريخية التي تعد من أهم إنجازات المسلمين وتمكن المسلسل من تحقيق نجاح كبير خلال عرض الجزء الأول، ويتابع المشاهدون حلقات الجزء الثاني بكل شغف وفي السطور التالية، نعرض لكم موعد عرض الحلقة الجديدة وتردد القنوات الناقلة لها.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 31 مترجمة

يترقب الملايين من محبي المسلسلات التركية موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي حيث تم الإعلان عن انطلاق الموسم الثاني منذ فترة قصيرة، وينتظر المتابعون الحلقات في المواعيد المعتادة حيث تعرض حلقة واحدة منه أسبوعيًا يوم الاثنين على شاشة قناة TRT التركية في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمكن للمتابعين أيضًا مشاهدة الحلقات مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية، التي تقوم بعرض الحلقات في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني 2024

لمشاهدة الحلقة 31 مسلسل صلاح الدين الأيوبي يمكنك تنزيل القنوات الناقلة للمسلسل وأبرزها قناة TRT التركية التي تعرض الحلقات بشكل حصري داخل تركيا، وقناة الفجر الجزائرية التي تعرض الحلقات مترجمة بالإضافة لعرضها مجموعة من أشهر المسلسلات التركية الأخرى وترددات هذه القنوات كالتالي:

تردد TRT التركية على النايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة: 11257.

معامل الترميز: 27500.

تردد الفجر الجزائرية على النايل سات