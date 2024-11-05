“ماما جابت بيبي” اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل و عرب سات وابسط ولادك بأحلى الأناشيد الرائعة

تزايدت استفسارات الأمهات حول تردد قناة طيور الجنة التي تعتبر من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث حققت شهرة واسعة بين جميع الأعمار وقد نالت القناة نجاحا باهرا بسبب محتواها الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، بالإضافة إلى برامج تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الإسلامية بطريقة ممتعة، كما تقدم أجمل الأغاني والأناشيد وفيما يلي سنتعرف على أحدث تردد لها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تقدم إدارة قناة طيور الجنة ترددا جديدا، مما يتيح للمشاهدين تحديث تردداتهم للاستمتاع بمحتوى القناة الممتع للأطفال بجودة عالية ووضوح، كما أنها تعمل إلى تحديث محتواها بشكل دوري، حيث تقوم بإنتاج مجموعة جديدة من الأناشيد بشكل متواصل، وتلك الأناشيد يعشقها الأطفال ويتغنوا بها، ولا شك أن تلك الأناشيد دائما ما تكون مراعية للقيم الاجتماعية في منطقتنا العربية.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

وقد جاءت إحداثيات التردد على نايل سات كما هو موضح أدناه:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة علي عرب سات

يمكن كذلك الاستمتاع بأجمل الأغاني والمحتوى المفيد عبر تردد القناة على عرب سات بجودة أعلى وصورة أوضح، وكانت معلومات التردد كالتالي:

التردد : 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة بث القناة: HD

خطوات تثبيت تردد القناة على جهاز التلفاز

قامت إدارة القناة بتوضيح خطوات ضبط القناة بسهولة يمكن الحصول على ذلك على أجهزة الاستقبال من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: