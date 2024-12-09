مسلسل تل الرياح الحلقة 158 مترجمة قصة عشق بجودة عالية HD

مسلسل تل الرياح الحلقة 158 مترجمة وهذا ما يتم البحث عنه بشكل متكرر من قبل المتابعين حيث أن مسلسل تل الرياح من الأعمال التركية التي لها شعبية كبيرة وذلك لما يقدمه المسلسل من أحداث مثيرة وذلك لأن المسلسل يشهد قصة حب قوية بين فتاة ثرية وشاب من عائلة متوسطة وذلك سوف يسبب وجود صراعات بين عائلة الفتاة والشاب وذلك بسبب رفضهم لتلك العلاقة، سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل تل الرياح الحلقة 158 مترجمة

تدور قصة مسلسل تل الرياح حول قصة الحب بين زينب وخليل ولكن زينب هي ابنة لعائلة غنية وخليل شاب متوسط، من المعروف عن زينب أن فتاة عالية الخلق وذكية بينما خليل فقد أهله وهو في عمر صغير وظل طوال حياته يبحث عن من قام بذلك من أجل الانتقام عاش خليل مع خاله، تلك الاختلافات هي السبب في عدم وجود مصير واضح لهذه العلاقة.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 158 مترجمة

يعرض مسلسل تل الرياح على قناة Kanal 7 التركية وذلك من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة، يتم عرض المسلسل في تمام الساعة 3.30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة.

تردد قناة Kanal 7 التركية

وهي من القنوات التي حازت على حقوق بث المسلسل والتردد الخاص بها هو:

التردد: 12095.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

أبطال مسلسل تل الرياح

يشارك في مسلسل تل الرياح باقة مميزة من الممثلين الأتراك والذين برعوا في تقديم أدوارهم وهم: