التربية الوطنية بالجزائر تطلق رابط التقديم في مسابقة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي بالشروط والتفاصيل

مسابقات مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي من أبرز الفرص التي توفرها وزارة التربية الوطنية بالجزائر لتأهيل الكوادر المتميزة التي تتمكن من تقديم الدعم التربوي والنفسي لجميع الطلاب في المدارس بالإضافة إلى تطوير البيئة التعليمية، يأتي هذا الإعلان ضمن المناصب الهامة في المسابقة من بينها: مقتصد، ومشرف تربية، ونائب مقتصد، وملحق رئيسي بالمخبر، وأيضا ملحق بالمخبر، وجدير بالذكر أن هذه المناصب تلعب دورا هاما في مساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات مهنية ودراسية بشكل سليم وبالتالي تساعدهم في التغلب على التحديات التي قد تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية.

مسابقة مستشار التوجيه والارشاد المدرسي

يسعى الكثير من المواطنين في التسجيل بهذه المسابقة حتى يتمكنوا من الحصول على أبرز المناصب التي يتم طرحها للمواطنين، لذلك يلزم تنفيذ بعض الإجراءات حتى يتمكن المواطن من الاشتراك وتحديد المنصب الذي يمكنه الحصول عليه، ويأتي ذلك بناءا على الخطوات التالية لإعداد ملف التقديم:

البدء بإعداد طلب بخط اليد للمشاركة به في المسابقة.

توفير جميع المستندات والوثائق التي تشمل المؤهل الدراسي بكشف نقاط مسار التكوين.

أيضا يتم إرفاق نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطني للمتقدم.

تعبئة نموذج استمارة الطلب ويمكن تحميلها من موقع الوظائف العلمية.

توفير 2 صورة شخصية مع بطاقة الائتمان.

الحرص على إحضار ووصل دفع الحوار البريدية مع ظرف بريدي بحجم كبير.

تقديم الملف في المركز الذي تم تحديده في استمارة التسجيل.

شروط التسجيل في مسابقة التوظيف

أعلنت وزارة التربية بالجزائر عن فتح باب التقديم لشغل 597 وظيفة يتم التقديم عليها من خلال مسابقة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي، وجدير بالذكر أن هذه الوظائف موزعة في على جميع الولايات بالجزائر وعليه فإن الوزارة حددت بعض المتطلبات التي ينبغي توافرها في المتقدمين حتى يتمكنوا من الاشتراك بالمسابقة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

حصول المتقدم على الشهادة الجامعية من قسم علم النفس أو ما يعادلها في أي تخصص آخر.

توفير جميع الأوراق المستندات في ملف التقديم حتى يضمن مشترك قبول طلبه.

إيداع ملف التقديم في المركز المحدد.

جدير بالذكر أن مديريات التربية الوطنية في مختلف ولايات الجزائر تعلن عن التاريخ المحدد لاستقبال ملفات الاشتراك في المسابقة.