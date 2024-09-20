تحديث واتساب الأصلــي الأخضــر APP ⭐⭐⭐⭐ بأفضل ميـزة.. خـلـيـك اول حد يعرف النسخة الجامــدة

يزداد البحث عن تحديث واتساب مع التطور السريع في مجال التكنولوجيا حيث يسعى تطبيق واتساب إلى تحسين خدماته من خلال وجود تحديثات متنوعة، تضيف مجموعة مختلفة من الميزات الجديدة التي تعزز من الأداء والخصوصية في الوقت ذاته، ومن هنا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على التحديثات الجديدة التي تم وضعها في تطبيق واتساب التي كانت سببا في ارتفاع معدلات البحث حولها.

تحديث واتساب

حينما وجدنا أن هناك الكثير من المعدلات البحثية التي تدور حول ما تم الإعلان عنه بخصوص واتساب، فإننا وجدنا أنه لا بد من أن نضع لكم أهم مميزات تحديث واتساب، لا سيما أن هذه التحديثات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير وسائل تواصل أكثر فاعلية وسلاسة، حيث يشمل هذا التحديث على تحسينات ملحوظة بشكل كبير في مختلف الجوانب.

بالإضافة إلى أن أبرز الميزات التي تم وضعها في هذا التحديث هي ميزة إخفاء الرقم، التي تعد واحدة من أكثر الإضافات الجديدة التي لم يكن يتوقعها جميع مستخدمي تطبيق واتساب، وهذا يعني أن هذه الميزة سيكون لها دورا كبيرا في توفير خصوصية أكثر من ذي قبل.

أهم مميزات تحديث واتساب

إن أكثر ما يشغل بال مستخدمي تطبيق واتساب هو التعرف على الجديد الذي تم وضعه في تحديث واتساب، ومن خلال البحث وجدنا إن مطوري هذا التطبيق قد أتاحوا عدة مميزات ومن ضمنها ما يلي:

ميزة اخفاء الرقم الذي يمنح المستخدم المزيد من التحكم في الخصوصية.

إمكانية الدردشة مع مختلف التطبيقات الأخرى ومن أهمها تيليجرام، مما يعكس مواكبة متطلبات قانون السوق الرقمي الأوروبي داخل تطبيق واتساب

وجود ميزة قفل الدردشة باستخدام الرمز السري.

منع التقاط لقطات الشاشة الصور الشخصية، وهذا سيؤدي لقلة احتمالات إساءة استخدام الصور.

تحسين عملية البحث عن القنوات من خلال دليل القنوات.

إضافة شريط مكالمات صوتية جديد، لتحسين إدارة المكالمات.

ميزة الترجمة في واتساب

ميزة الترجمة تعد من أهم المميزات الموجودة في تحديث واتساب، ويمكن الوصول إليها عبر قائمة الخيارات التي تظهر عند الضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة، ستجد خيار الترجمة أعلى قائمة النسخ والتثبيت والإبلاغ، هذه الميزة متوفرة فقط للمستخدمين الذين يستخدمون تحديث واتساب، لاستخدامها، حدد النص المطلوب ترجمته، ثم اضغط على النقاط الثلاث واختر “ترجمة”، في البداية، ستكون ميزة الترجمة الفورية متاحة لعدد محدود من اللغات مثل الإسبانية والهندية والإنجليزية، مع خطط لإضافة لغات أخرى لاحقًا.