ماما ماما شو يا لولو.. تردد قناة وناسة 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات بجوده مرتفعة

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الموسيقية في العالم العربي، حيث تلبي احتياجات عشاق الفن والموسيقى بمحتوى متنوع وجذاب تأسست القناة بهدف تعزيز الثقافة الموسيقية العربية، وتقديم أحدث الأغاني والكليبات من أبرز الفنانين في المنطقة تتميز وناسة بتقديم حفلات موسيقية مباشرة، برامج حوارية، ومحتوى تفاعلي يساهم في تعزيز التواصل مع الجمهور.

تردد قناة وناسة

يمكن متابعة قناة وناسة على الأقمار الصناعية الشهيرة عبر الترددات التالية:

عرب سات: التردد: 12149 ميغاهرتز الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500

نايل سات: التردد: 12437 ميغاهرتز الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500



أهمية قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة من القنوات الموسيقية البارزة في العالم العربي، ولها أهمية كبيرة تتجلى في عدة جوانب: