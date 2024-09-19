“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي نايل سات وعرب سات لتسيلة الأولاد بأروع الأناشيد

هناك بحث مكثف عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، إذ يهتم الكثير من أولياء الأمور بمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 لتثبيتها والاستمتاع بالعديد من برامجها، تعد القناة من أفضل الخيارات المفضلة لدى الكبار والصغار نظرا لتنوع أغانيها وبرامجها الهادفة التي تؤثر بشكل إيجابي على شخصية الأطفال، كما تحتوي أيضا على الكثير من الأناشيد التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على نطق اللغة العربية بشكل سليم، وفي السطور القادمة سنقدم لكم التردد الجديد للقناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يسعى العديد من الآباء إلى معرفة التحديث الجديد لتردد القناة ليقوموا بتنزيلها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، لكي يستمتعوا بالمحتوى الذي تقدمه القناة على مدار 24 ساعة، وتأتي بيانات التردد على النحو التالي:

التردد: 11274.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

عملت القناة على تقديم محتوى بجودة عالية لجميع سكان الخليج العربي، حيث قامت بتحديث التردد لمساعدة المشاهدين في متابعة العروض بجودة متميزة، وذلك من خلال إضافة التحديث الجديد الذي يأتي كالآتي:

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال

يمكنك بسهولة ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية:

باستخدام جهاز التحكم الخاص بك توجه إلى إعدادات الجهاز.

اضغط على خيار التثبيت اليدوي.

أدخل كافة معلومات القناة بشكل صحيح.

انتظر قليلا حتى تكتمل عملية تحميل القناة على جهازك.

انقر على حفظ التغييرات وستتم إضافة القناة إلى قائمة قنواتك.

المزايا التي تقدمها قناة طيور الجنة 2024

تسعى قناة طيور الجنة إلى تقديم محتوى هادف يخدم الأطفال ويساهم في تحسين سلوكهم، تعرض القناة أغاني تعليمية وثقافية على مدار الساعة، بالإضافة إلى برامج ممتعة تفيد جميع الأطفال، لذلك أصبحت واحدة من أبرز القنوات التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج على مدار اليوم.