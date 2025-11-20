موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة السابعة وكيفية الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي

من أكثر الأسئلة الشائعة حالياً في دولة العراق متى موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة السابعة، والتي انتظرها المستفيدين من البرنامج لأوقات طويلة، وحتى تلك اللحظة لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد صرف نزول قوائم المستفيدين، حيث مازالت عمليات مراجعة الطلبات المقدمة قائمة من قبل الجهات المسئولة عن ذلك، وفيما يلي نوافيكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تقوم وزارة العمل العراقية بكافة جهودها للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في أقرب وقت ممكن، كما سعت لتوفير آلية سهلة لاستعلام المستفيدين من معرفة وضعهم في الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وهذا بهدف توفير الوقت والجهد في المؤسسات الحكومية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بكل سهولة يمكن اتمام عملية الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلي موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من الواجهة الرئيسية.

النقر على أيقونة الاستعلام عن المشمولين بالوجبة السابعة.

في النهاية يتم الضغط على كلمة عرض.

شروط الاشتراك في برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن عدد من الشروط المطلوبة لنجاح الانضمام للمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية ومنها التالي: