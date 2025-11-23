استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق

تتصدر مواقع البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين عن معرفة الموعد المحدد للإعلان عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية، يأتي كل ذلك في إطار جهود الحكومة العراقية من اجل الاستمرارية في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، كذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من معاناة الفئات الضعيفة والمهمشة، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل في السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2025 بالرعاية الاجتماعية

يتمكن جميع المواطنين بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق.

ثم قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية مع تحديد الخدمة الإلكترونية بالوجبة السابعة من خلال الصفحة الرئيسية.

انقر علي خانة الاستعلام.

يتطلب إدخال البيانات الشخصيةـ، تحديد المحافظة التابع لها.

علي الفور يتم ظهور كشوفات بأسماء المشمولين يرجي الضغط علي زر الحفظ.

الفئات المشمولة بالوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية

حيث تضم الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية العديد من الفئات والتي تتضمن التالي: