تحديث عاجل.. أسعار الذهب اليوم الجمعة مع نهاية التعاملات

أغلقت أسواق الذهب المصرية تعاملاتها اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 على انخفاض جديد، حيث تراجع سعر الجرام بنحو 25 جنيهًا، في استمرار لموجة الهبوط التي تشهدها السوق المحلية بالتزامن مع تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي. ويأتي هذا التحرك في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، خاصة مع التأثير الواضح لسعر الدولار في السوق المصرية والارتباط الوثيق بين أسعار الذهب المحلية والدولية.

تحديث لحظي لأسعار الذهب في السوق المحلية

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، سعر 6200 جنيه للجرام، بينما استقر عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المواطنين – عند 5425 جنيهًا. أما عيار 18، الذي يمثل خيارًا مناسبًا لشرائح واسعة، فقد بلغ 4650 جنيهًا، في حين وصل الجرام من عيار 14 إلى 3616 جنيهًا.

وامتد التراجع إلى الجنيه الذهب الذي بلغ سعره 43,400 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار وزنه القياسي البالغ 8 جرامات من عيار 21. كما انعكس الهبوط على أسعار السبائك، حيث سجلت سبيكة 10 جرام نحو 62,000 جنيه، فيما وصل سعر سبيكة 50 جرام إلى 310,000 جنيه.

أما الأونصة الذهبية، والتي تشكل معيارًا عالميًا لقياس سعر الذهب وتزن 31.1 جرام من عيار 24، فقد بلغت 194,779 جنيهًا في السوق المحلية.

تراجع عالمي يُعمّق الانخفاض المحلي

الأسواق العالمية بدورها شهدت ضغطًا هبوطيًا، حيث تراجع سعر الذهب بنسبة 0.98% ليصل إلى 4037 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديثات وكالة بلومبرج. ويُعد هذا التراجع أحد أبرز العوامل التي انعكست على الأسعار في مصر، في ظل الارتباط المباشر بين السوقين.