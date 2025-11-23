كيفية تثبيت تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على القمر الصناعي بجودة عالية

تحديث ترددات قناة أبو ظبي الرياضية والتي تعتبر من اكثر التساؤلات التي يهتم بها العديد من المتابعين تعد قناة أبو ظبي الرياضية من اكثر القنوات التي تمتلك أحقية البث المباشر للعديد من المباريات الرياضية عالمية كانت أو محلية، تميزت هذه القناة بالعديد من الخصائص منذ انطلاقها وذلك لأنها تعمل دائما علي تحديث تردداتها من اجل بث محتوياها بأفضل جودة واعلي وأميز صورة وصوت، لا يتطلب لتحميل القناة علي شاشات التلفاز دفع أو اشتراك برسوم مالية إطلاقا بل تعد من ضمن القنوات المجانية، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم الترددات الجديدة بالقناة، خطوات تحميلها علي التلفاز ابقوا معانا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر العرب سات

استقبل الآن قناة أبو ظبي الرياضية بعد تحديث ترددها والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

تثبيت قناة أبو ظبي الرياضية عبر جهاز الاستقبال

من اجل مشاهدة جميع المباريات التي يتم بثها عبر قناة أبو ظبي الرياضية علي شاشات التلفاز يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: