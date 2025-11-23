خطوات ضبط تردد قناة ماجد الحديث على النايل سات والعرب سات لجميع الصغار الأن

دائما يبحثوا أولياء أمور الصغار علي محتوي امن ومتنوع من اجل تسلية أوقات أطفالهم، علي الرغم من انتشار العديد من الألعاب والقنوات الفضائية الكرتونية إلا أن قناة ماجد كيدز تعتبر واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تحتوي علي العديد من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل والأفضل بين القنوات الأخري، قناة ماجد تبث العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة التي يحبها الصغار بالإضافة إلي أن محتوياها امن تماما علي عقول الأطفال ولا يحتوي علي أي مشاهد بها عنف أو إثارة تعمل علي تشتت انتباههم أثناء مشاهدتهم للبرامج، كما أنها تتميز ببث محتوياها عبر جودة عالية وصورة وألوان جذابة وصوت متميز، كل ذلك واكثر تشاهدوا عبر قناة ماجد من خلال تحميل تردداتها علي شاشات التلفاز سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور القادمة من هذا الموضوع.

تردد قناة ماجد علي النايل سات

لتحميل قناة ماجد عبر ترددها علي النايل سات من خلال البيانات التالية والتي تتمثل في:

تردد القناة الخاص بها: 11411.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

مؤشر تصويب:4/3.

معامل ترميز: 30000.

تردد ماجد عبر العرب سات

كما يمكنكم تنزيل قناة ماجد عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11804.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

ضبط قناة ماجد علي التلفاز

حيث يتاح استقبال قناة ماجد للأطفال عبر شاشات التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: