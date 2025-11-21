ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل المؤسس أورهان: تصاعد الصراعات وتحوّل موازين القوة

تواصل الدراما التركية التاريخية شدّ أنظار الجمهور مع عرض الحلقة الرابعة من مسلسل “المؤسس أورهان”، حيث ترتفع وتيرة الأحداث بشكل واضح، وتتشابك الخيوط بين الصراعات الداخلية والمؤامرات الخارجية التي تهدد استقرار قبيلة الكاي في واحدة من أهم مراحل النشوء السياسي للدولة العثمانية.

أزمات متتالية داخل قبيلة الكاي

تفتتح الحلقة بمشاهد تعكس حجم الضغوط التي يعيشها أورهان، إذ يواجه تحديات متعددة تتعلق بالمسؤوليات المتراكمة والانقسامات التي بدأت تظهر داخل القبيلة. تتوتر علاقاته بوالده وشقيقه علاء الدين، فيما تحاول نيلوفر خاتون لعب دور المساند والهادئ في حياته، قبل أن تتورط معه في فخ خطير أثناء رحلته داخل الغابة.

وفي لحظة حاسمة، يظهر كل من كان تورالي وعبدالرحمن لإنقاذ أورهان، في مشهد يعيد ترتيب موازين القوة ويؤكد أهمية الروابط والتحالفات الداخلية لكاي في مواجهة الأخطار المتصاعدة.

تيمورتاش… تهديد يتجاوز حدود المناورة

تكشف الحلقة عن أن الصراع مع تيمورتاش لم يعد مجرد مواجهة تكتيكية، بل تحول إلى تهديد مباشر لأمن القبيلة واستقرارها. ورغم اعتراضات علاء الدين، يتخذ أورهان قرارًا جريئًا بفك الحصار عن بورصة، وهو ما يضع القيادة في مواجهة سيناريوهات جديدة قد تحدد مستقبل الكاي بأكمله.

وفي موازاة ذلك، يظهر فلافيوس بدوافعه الطموحة في سوغوت، حيث تتعقّد مسارات شخصيته مع تنامي مشاعره تجاه فاطمة خاتون، ما يضيف جانبًا إنسانيًا يزيد من عمق الأحداث.

مجزرة يارحصار… ضربة موجعة للكاي

مع اقتراب نهاية الحلقة، تتعرض القبيلة لصدمـة قوية بعد المجزرة الدامية التي ارتكبها تيمورتاش في يارحصار، مخلفًا خسائر بشرية كبيرة تهز الكيان الداخلي للكاي. رد فعل مالهون خاتون يأتي حادًا وصريحًا، إذ تحذر علاء الدين من خطورة الانقسامات الداخلية التي قد تفوق في أثرها تهديدات الأعداء أنفسهم.

حبكة مشوقة وتوقعات مرتفعة

نجحت الحلقة الرابعة في تقديم حبكة متماسكة تجمع بين الصراع العسكري، والتوترات السياسية، والعلاقات الإنسانية، مما يمهد الطريق لمراحل لاحقة أكثر سخونة. ويظهر أورهان خلالها كقائد ناشئ يجمع بين الشجاعة والتخطيط، ويحاول بثبات إعادة صياغة مستقبل القبيلة رغم الضغوط المفروضة عليه.

مواعيد المشاهدة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل “المؤسس أورهان” أسبوعيًا عبر قناة ATV التركية مساء كل أربعاء عند الساعة 20:00 بتوقيت تركيا. أما النسخة المترجمة فتصدر عادة مساء الخميس عبر قنوات مثل الفجر الجزائرية وبعض المنصّات الرقمية.