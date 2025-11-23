بدء حلقات اورهان.. أحداث مثيرة على تردد القنوات الناقلة

الجميع من متابعين مسلسل قيامة اورهان ينتظرن بث أولي حلقات الجزء السابع والحلقة 195 من هذا المسلسل التاريخي الذي اعتادنا علي مشاهدة الأحداث والتفاصيل المشوقة في الأجزاء الماضية، يسرد لنا هذا المسلسل قصة ملحمية جديدة بطلها أورهان غازي مؤسس اكبر امبراطورية إسلامية دامت لأكثر من سته قرون، علما بانه عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل من القنوات الناقلة وموعد عرض الموسم السابع من المسلسل تابعونا.

توقيت بث الموسم السابع من مسلسل المؤسس اورهان

حيث يبدأ عرض المسلسل الجديد تأسيس أورهان في يوم الأربعاء الموافق 29 من أكتوبر الجاري عبر القناة الفضائية ATV التركية.

يتم عرض المسلسل عبر عدد من القنوات الفضائية مثل قناة الفجر الجزائرية والتي تعتبر من ابرز القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل ومدبلج إلي اللغة العربية، قناة اليرموك الأردنية، قناة TRT الفضائية.

تردد قناة TRT عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11392.

معامل الاستقطاب: عمودي.

مؤشر تصويب: 6/5.

مؤشر ترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

يتم بث القناة عبر التردد: 12034.

من خلال معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

مؤشر تصويب: 6/5.

تردد قناة اليرموك علي النايل سات

تردد القناة: 11678.

معامل استقطاب: عمودي.

مؤشر تصويب: 6/5.

ترميز القناة: 27500.

ابرز أبطال مسلسل المؤسس أورهان

حيث يضم مسلسل المؤسس أورهان طاقم من ابرز الممثلين المبدعين من بينهم: