كشف تسريبات تقنية عن مواصفات iPhone 18 Pro وهاتف Apple الطي الأول iPhone Fold

كشفت تقارير وتسريبات تقنية متطورة عن التفاصيل الفنية الكاملة واستراتيجية الطرح الجديدة الخاصة بسلسلة هواتف “آيفون 18 برو”. وفقاً لتسريبات موثوقة، يُتوقع أن يأتي هاتف آيفون 18 برو بمعالج أبل A18 بالكامل، مع شاشة OLED ذات دقة عالية وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يتم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

مواصفات آيفون 18 برو

من بين المواصفات المُتوقع أن يتم تزويد آيفون 18 برو بها، يمكن ذكر الشاشة التي ستحمل دقة 1284 × 2778 بكسل، مع كثافة بكسل تبلغ 458 بكسل في البوصة. كما سيتم تزويد الهاتف ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، مع دعم لشحن سريع بقدرة 20 واط.

هاتف آيفون Fold

فيما يتعلق بهاتف آيفون Fold، يُتوقع أن يتم إطلاقه في نفس الوقت مع آيفون 18 برو، مع شاشة قابلة للطي بدقة 2340 × 1080 بكسل. سيتم تزويد الهاتف بمعالج أبل A18 بالكامل، مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت وذاكرة داخلية تبلغ 512 جيجابايت.

مقارنة بين آيفون 18 برو وآيفون Fold

بالنسبة للمقارنة بين آيفون 18 برو وآيفون Fold، يمكن القول أن كلا الهاتفين سيتم تزويدًا بمواصفات فنية عالية الجودة، مع بعض الاختلافات في الشاشة والتصميم. آيفون 18 برو سيتم تزويدَه بشاشة ثابتة، في حين أن آيفون Fold سيتم تزويدَه بشاشة قابلة للطي.