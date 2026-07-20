السعودية تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عاما واحد – الاقتصادية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، والتي ستكون صالحة لمدة عام واحد. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الدينية في المملكة وتسهيل عملية الحصول على التأشيرات للزوار الأجانب.

ماهية تأشيرة العمرة متعددة الدخول

تأشيرة العمرة متعددة الدخول هي نوع من التأشيرات التي تسمح للزوار الأجانب بالدخول إلى المملكة العربية السعودية أكثر من مرة خلال فترة زمنية محددة. هذه التأشيرة ستكون صالحة لمدة عام واحد، مما يسمح للزوار بالدخول إلى المملكة عدة مرات خلال هذا العام.

سيتم توفير تأشيرة العمرة متعددة الدخول عبر منصة إلكترونية، مما يسهل عملية الحصول على التأشيرة ويقلل من الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات.

فوائد تأشيرة العمرة متعددة الدخول

تأشيرة العمرة متعددة الدخول ستوفّر العديد من الفوائد للزوار الأجانب، بما في ذلك تسهيل عملية الحصول على التأشيرات وتقليل الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات. كما ستسمح هذه التأشيرة للزوار بالدخول إلى المملكة عدة مرات خلال عام واحد، مما يسهل عليهم زيارة الأماكن المقدسة في المملكة.

كما ستسهم تأشيرة العمرة متعددة الدخول في تعزيز السياحة الدينية في المملكة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ختاماً

إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول هو خطوة لتعزيز السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية. ستسمح هذه التأشيرة للزوار الأجانب بالدخول إلى المملكة عدة مرات خلال عام واحد، مما يسهل عليهم زيارة الأماكن المقدسة في المملكة.