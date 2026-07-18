كشف مواصفات كاميرا هاتف 18 Pro Max المنتظر في تسريب حصري لسجل التشخيص

تسربت سجلات التشخيص البرمجية الداخلية لشركة آبل المواصفات الفنية الكاملة والترقيات العتادية الخاصة بكاميرا هاتف “آيفون 18 برو ماكس”. وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيكون مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، ومعالج أبل A18 بانتون، وشاشة بدقة 6.7 بوصة.

مواصفات كاميرا هاتف 18 Pro Max

تُظهر التسريبات أن كاميرا هاتف “آيفون 18 برو ماكس” ستكون مزودة بميزات متقدمة، بما في ذلك تحسينات في نظام التركيز التلقائي، وتحسينات في جودة الصور في الإضاءة المنخفضة، ودعم لتصوير فيديو بدقة 8K. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الهاتف مزودًا بتقنية استقرار الصورة البصري، والتي ستساعد في تقليل الاهتزاز والحركة أثناء التصوير.

عيوب وسعر هاتف 18 Pro Max

التسريبات تشير إلى أن هاتف “آيفون 18 برو ماكس” سيكون مزودًا بمواصفات قوية، إلا أنه من المتوقع أن يكون سعره أعلى من الهواتف الأخرى في السوق. ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من حوالي 1200 دولار أمريكي، وهو سعر أعلى من الهواتف الأخرى في الفئة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه شركة آبل تحديات في إنتاج الهاتف، مما قد يؤدي إلى تأخير في موعد إطلاقه.

مقارنة سريعة مع المنافسين

هاتف “آيفون 18 برو ماكس” سيكون منافسًا قويًا للهواتف الأخرى في السوق، بما في ذلك هاتف سامسونج جلاكسي S23 أولترا، وهاتف هواوي بي40 برو. ومع ذلك، فإن مواصفات هاتف “آيفون 18 برو ماكس” ستكون فريدة من نوعها، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج أبل A18 بانتون، وشاشة بدقة 6.7 بوصة.

رأي الخبراء

يعتقد الخبراء أن هاتف “آيفون 18 برو ماكس” سيكون هاتفًا رائعًا، مع مواصفات قوية وتصميم جميل. ومع ذلك، فإن السعر الأعلى من الهواتف الأخرى في السوق قد يكون عائقًا أمام بعض المستخدمين. ومع ذلك، فإن شركة آبل معروفة بجودة منتجاتها، وبالتالي من المتوقع أن يكون هاتف “آيفون 18 برو ماكس” هاتفًا ناجحًا في السوق.