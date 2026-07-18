تفاصيل طقس السبت 18 يوليو.. شديد الحرارة نهاراً وشبورة كثيفة في مصر

وفقاً لآخر التحديثات من هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع أن يكون طقس السبت 18 يوليو شديداً الحرارة نهاراً مع شبورة كثيفة في بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 38 درجة مئوية في القاهرة، في حين أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 25 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حاراً جداً خلال النهار مع رطوبة مرتفعة على معظم أنحاء مصر، خاصة في القاهرة والساحل. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة بين 25 درجة مئوية و38 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضاً أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة الاتجاه، مع بعض الرياح الشديدة في بعض المناطق. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافياً مع بعض السحب الرقيقة في بعض المناطق.

توقعات الـ 48 ساعة القادمة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر موجة الحر في اليومين التاليين مع بعض التغييرات في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة في اليوم التالي تتراوح بين 26 درجة مئوية و39 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضاً أن تتراوح درجات الحرارة في اليومين التاليين بين 25 درجة مئوية و40 درجة مئوية. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة الاتجاه، مع بعض الرياح الشديدة في بعض المناطق.

تحذيرات هيئة الأرصاد

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالحذر من موجة الحر الشديدة وتتوقع أن تكون هناك بعض التحذيرات من خطر الإصابة بالجفاف والتعرض لآثار الحرارة الشديدة.

كما تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توفير الماء والطعام والرعاية الصحية خلال فترة موجة الحر.