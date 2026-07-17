سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو 2026 في مصر.. تفاصيل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا

استمر سعر الذهب في التقلب خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو 2026 في مصر استقراراً عند 1200 جنيه للجرام، فيما سجل عيار 21 سعر 1050 جنيه للجرام. وفي هذا السياق، يبحث الكثير من المتعاملين في سوق الذهب عن تفاصيل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا.

سعر الذهب اليوم

وفقاً للأسعار الحالية، يبلغ سعر الذهب اليوم في مصر 1200 جنيه للجرام من عيار 24، فيما يبلغ سعر عيار 21 1050 جنيه للجرام، وسجل عيار 18 سعر 900 جنيه للجرام. وفيما يلي جدول بالأسعار المفصلة:

عيار 24: 1200 جنيه للجرام

عيار 21: 1050 جنيه للجرام

عيار 18: 900 جنيه للجرام

الأوقية: 35000 جنيه

أسباب التقلب في سعر الذهب

يعود التقلب في سعر الذهب إلى عدة عوامل، منها التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، و الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار البورصة العالمية. كما أن الطلب العالمي على الذهب يلعب دوراً هاماً في تحديد سعره.

توقعات المرحلة القادمة

توقعات الخبراء تشير إلى استمرار تقلب سعر الذهب خلال الفترة القادمة، بسبب التغيرات في العوامل العالمية المؤثرة. وينصح الخبراء المتعاملين في سوق الذهب بالتوجه إلى الاستثمار في الذهب كوسيلة لتحقيق الربح، ولكن مع الحذر والاهتمام بالتغيرات اليومية في الأسعار.

وفي الختام، يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، و المتعاملين في سوق الذهب. ويتقلب سعر الذهب بسبب عدة عوامل، منها التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية والبورصة العالمية. وينصح الخبراء بالتوجه إلى الاستثمار في الذهب ولكن مع الحذر والاهتمام بالتغيرات اليومية في الأسعار.