أعلن نادي القادسية عن تفاصيل تعاقده مع اللاعب القحطاني في إعلان رسمي صدر عن النادي اليوم الخميس 16 يوليو 2026. وأكد النادي أن التعاقد تم بعد مفاوضات مستفيضة مع اللاعب ووكلائه، وتم الاتفاق على شروط التعاقد التي تتوافق مع سياسة النادي الرياضية.

التفاصيل الكاملة للتعاقد

وأوضح النادي أن التعاقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم رياضية، وسيتم إعلان قيمة التعاقد في وقت لاحق. وأضاف النادي أن اللاعب القحطاني سينضم إلى الفريق في بداية الموسم الكروي القادم.

وأكد النادي أن التعاقد مع القحطاني يأتي في إطار استراتيجية النادي لتطوير الفريق ورفع مستوى الأداء. وأضاف النادي أن اللاعب القحطاني يملك الخبرة وال مهارات التي ستساهم في نجاح الفريق.

رأي الخبراء في التعاقد

وأعرب الخبراء الرياضيين عن ترحيبهم بالتعاقد مع اللاعب القحطاني، مشيرين إلى أن هذا التعاقد سيكون إضافة قوية للفريق. وأضاف الخبراء أن القحطاني يملك القدرة على التأثير في نتائج المباريات.

وأوضح الخبراء أن النادي قد قام بدراسة متأنية للتعاقد قبل الإعلان عنه، وأنه تم اتخاذ القرار بعد التأكد من أن اللاعب القحطاني يملك ما يلزم لتحقيق النجاح.

السياق والخلفية

ويأتي هذا التعاقد في وقت يعتبره النادي حاسماً لتحقيق الأهداف الرياضية. وأضاف النادي أن هذا التعاقد يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الفريق وتحقيق النجاح.

وأوضح النادي أن التعاقد مع القحطاني يعتبر خطوة مهمة في طريق النادي لتحقيق الأهداف، وأنه سيتم العمل على دعم اللاعب وتوفير جميع الظروف المواتية لنجاحه.