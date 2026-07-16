أعلن بيتر سيارتو، وزير الخارجية في حكومة الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، استقالته من البرلمان الأربعاء للانضمام إلى شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية “بي واي دي”. هذه الخطوة أثارت اتهامات بتضارب المصالح.

ال والتفاصيل

بيتر سيارتو، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة فيكتور أوربان، قرر مغادرة البرلمان المجري لينضم إلى شركة “بي واي دي” الصينية. هذا القرار يثير تساؤلات حول دوافعه وآثاره المحتملة على العلاقات بين المجر والصين.

شركة “بي واي دي” هي واحدة من أكبر شركات السيارات الكهربائية في العالم، وتعرف باسمها التجاري “Build Dreams”. انضمام سيارتو إلى هذه الشركة يعتبر خطوة غير معتادة للسياسيين في أوروبا.

التداعيات والآراء

أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في المجر والاتحاد الأوروبي. البعض يرى أن هذا القرار يظهر مدى التأثير الصيني المتزايد في أوروبا، في حين يرى آخرون أن هذا الانضمام يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين المجر والصين.

، هناك مخاوف من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تضارب المصالح، خاصة وأن سيارتو كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية للمجر. يعتبر البعض أن هذا القرار يخلق صورة غير واضحة حول المصالح الوطنية للمجر.

الختام

في النهاية، يعتبر انضمام بيتر سيارتو إلى شركة “بي واي دي” الصينية خطوة غير عادية تثير العديد من التساؤلات حول دوافعه وآثاره المحتملة. سيظل هذا القرار تحت مجهر الرأي العام والسياسيين في المجر والاتحاد الأوروبي.