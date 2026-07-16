سامسونج تقدم وداعاً لثنية الشاشة.. كيف ستغير التقنية الجديدة هواتفنا القابلة للطي؟

أعلنت شركة سامسونج، عن تقنية جديدة تحمل اسم، وهي هيكل متطور للشاشات القابلة للطي، من المقرر أن يظهر في الجيل المقبل من هواتف، على أن تكشف الشركة عن تفاصيله رسميا خلال حدث القادم. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية سامسونج لتحسين جودة ومتانة هواتفها القابلة للطي، بعد أن واجهت الشركة تحديات في هذا المجال.

ما هي تقنية؟

تقنية هي هيكل متطور للشاشات القابلة للطي، يهدف إلى تحسين متانة الشاشة وزيادة مقاومتها للتشوهات والخدوش. وتستخدم هذه التقنية مواد جديدة ومحسنة لتصميم هيكل الشاشة، مما يؤدي إلى تحسين جودة العرض وزيادة عمر الشاشة.

من المتوقع أن تتمتع هواتف الجديدة بشاشة أكثر متانة ومقاومة للتشوهات، مما يقلل من خطر ثنيات أو شقوق على الشاشة. وستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم القابلة للطي في أنشطتهم اليومية.

فوائد تقنية Titanium

تعد تقنية خطوة مهمة لسامسونج في تحسين جودة هواتفها القابلة للطي. ومن الفوائد الرئيسية لهذه التقنية:

تحسين متانة الشاشة وزيادة مقاومتها للتشوهات والخدوش.

تحسين جودة العرض وزيادة عمر الشاشة.

تقليل خطر ثنيات أو شقوق على الشاشة.

هذه الفوائد ستكون مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم القابلة للطي في أنشطتهم اليومية، مثل الأعمال أو التعليم.

رأي الخبراء في تقنية Titanium

يعتبر الخبراء أن تقنية هي خطوة مهمة لسامسونج في تحسين جودة هواتفها القابلة للطي. ويعتقدون أن هذه التقنية ستحسن من متانة الشاشة وزيادة مقاومتها للتشوهات والخدوش، مما يقلل من خطر ثنيات أو شقوق على الشاشة.

كما يعتقد الخبراء أن هذه التقنية ستكون مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم القابلة للطي في أنشطتهم اليومية، مثل الأعمال أو التعليم.

ختاماً

تعد تقنية خطوة مهمة لسامسونج في تحسين جودة هواتفها القابلة للطي. ومن المتوقع أن تتمتع هواتف الجديدة بشاشة أكثر متانة ومقاومة للتشوهات، مما يقلل من خطر ثنيات أو شقوق على الشاشة. وسنكون على اتصال لتقديم المزيد من التفاصيل حول هذه التقنية الجديدة.