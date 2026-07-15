تسريبات جديدة تكشف تفاصيل معالج وشاشة هاتف قبل الإطلاق الرسمي. وفقاً لمصادر موثوقة، يُتوقع أن يأتي هاتف بمعالج قوي وذاكرة وصول سريع جداً. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة عالية الدقة وتصميم أنيق.

معالج هاتف PHONE

يعتقد الخبراء أن هاتف سيكون مزوداً بمعالج قوي من نوع 8 Gen 2، الذي يُعتبر أحد أحدث معالجات شركة كوالكوم. هذا المعالج يمتاز بقدرة عالية على معالجة البيانات وتنفيذ العمليات بسرعة فائقة.

كما يُتوقع أن يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول سريع جداً تبلغ سعتها 12 جيجابايت، مما يتيح للمستخدمين تشغيل تطبيقات متعددة في نفس الوقت بدون أي مشاكل في الأداء.

شاشة هاتف PHONE

من المتوقع أن يتميز هاتف بشاشة عالية الدقة تبلغ قياسها 6.7 إنش، مع دقة 1440 × 3200 بكسل. هذه الشاشة تُعتبر من أفضل الشاشات المتوفرة في السوق حالياً، وتوفر تجربة مشاهدة ممتعة للمستخدمين.

كما يُتوقع أن تدعم الشاشة تقنية، التي تُعتبر من أفضل التقنيات المستخدمة في الشاشات حالياً. هذه التقنية توفر ألواناً زاهية ووضوحاً عالياً للمشاهد.

رأي الخبراء

يعتقد الخبراء أن هاتف سيكون من أفضل الهواتف التي ستطرح في السوق خلال الشهور القليلة القادمة. هذا الهاتف يمتاز بمواصفات قوية وتصميم أنيق، مما يجعله خياراً جيداً للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف جديد.

كما يُتوقع أن يكون الهاتف متوفراً في الأسواق خلال الشهر القادم، مع سعر يتراوح بين 5000 و7000 ريال سعودي. هذا السعر يُعتبر منافساً مقارنة بالهواتف الأخرى التي تتمتع بمواصفات مماثلة.