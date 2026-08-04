عاجل

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس والاسم عبر موقع الوزارة

البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس والاسم عبر موقع الوزارة

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس والاسم لجميع الطلاب والطالبات للتعرف على كشوف الدرجات والتقديرات فور اعتمادها رسمياً.

خطوات الحصول على النتيجة عبر موقع الوزارة الرسمي

  1. الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي أو موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
  2. اختيار المدرسية أو المرحلة التعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية).
  3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالظالب بدقة في الخانة المخصصة.
  4. الضغط على زر “عرض النتيجة” لظهور تفاصيل المجموع والدرجات في جميع المواد الدراسية.

تتمنى إدارة موقع البديل الإخباري دوام التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب في كافّة المراحل الدراسية.

📰 مقالات ذات صلة

هل تبحث عن الأفضل لمستقبل أبنائك؟ نظام نور: بوابتك لتسجيل الطلاب بخطوات سهلة!

مارس 2, 2026

موقع نتائجنا : رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أكتوبر 31, 2023

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 pdf بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا

نوفمبر 1, 2023

جاري الرفع : رابط نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد العراقية 2023

أكتوبر 29, 2023