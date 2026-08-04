رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس والاسم عبر موقع الوزارة

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس والاسم لجميع الطلاب والطالبات للتعرف على كشوف الدرجات والتقديرات فور اعتمادها رسمياً.
خطوات الحصول على النتيجة عبر موقع الوزارة الرسمي
- الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي أو موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- اختيار المدرسية أو المرحلة التعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية).
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالظالب بدقة في الخانة المخصصة.
- الضغط على زر “عرض النتيجة” لظهور تفاصيل المجموع والدرجات في جميع المواد الدراسية.
تتمنى إدارة موقع البديل الإخباري دوام التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب في كافّة المراحل الدراسية.