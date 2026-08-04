موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية موعد مباراة الأهلي القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يدخلها المارد الأحمر برغبة حسم النقاط الثلاث وتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

بطاقة المباراة والتفاصيل الفنية

الحدث التفاصيل المسابقة الدوري المصري الممتاز موعد المباراة الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة الملعب استاد القاهرة الدولي القناة الناقلة أون تايم سبورتس (OnTime Sports 1)

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

من المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: