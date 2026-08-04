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جدول موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالدولة والوزارات

البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
جدول موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالدولة والوزارات

أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 لكافة العاملين بالوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة للدولة، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات ATM بكافة المحافظات.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

يبدأ الصرف رسمياً على مدار 5 أيام متتالية لتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي:

  • اليوم الأول: صرف مرتبات وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، والقوى العاملة.
  • اليوم الثاني: صرف مرتبات وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، والشباب والرياضة.
  • اليوم الثالث والرابع والخامس: صرف مستحقات باقي الهيئات والجهات الحكومية التي لم تصرف في الأيام الأولى.

أماكن وقنوات صرف المرتبات

يمكن للموظفين الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي البنكية (ATM) المنتشرة، أو منافذ البريد المصري، أو المحافظ الإلكترونية المعتمدة.

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