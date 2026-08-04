تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026 Toyor Al Janah على نايل سات وعرب سات

يبحث الآلاف من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026 لمتابعة أفضل الأناشيد والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال التي تقدمها القناة الرائدة مجاناً على مدار الساعة بدون إعلانات مزعجة.
جدول تردد قناة طيور الجنة على نايل سات (Nilesat)
|البيان
|القيمة
|القمر الصناعي
|نايل سات (Nilesat)
|التردد
|11258
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
كيفية ضبط وتنزيل القناة على الرسيفر بخطوات سهلة
- افتح قائمة الإعدادات (Menu) من جهاز التحكم عن بعد (الريموت).
- اختر التركيب أو البحث عن القنوات (Channel Installation).
- حدد خيار البحث اليدوي (Manual Scan).
- أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب الموضح بالجدول أعلاه.
- اضغط على كلمة بحث (Search) ثم قم بحفظ القنوات الناتجة.