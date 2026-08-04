تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026 Toyor Al Janah على نايل سات وعرب سات

يبحث الآلاف من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026 لمتابعة أفضل الأناشيد والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال التي تقدمها القناة الرائدة مجاناً على مدار الساعة بدون إعلانات مزعجة.

جدول تردد قناة طيور الجنة على نايل سات (Nilesat)

البيان القيمة القمر الصناعي نايل سات (Nilesat) التردد 11258 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

كيفية ضبط وتنزيل القناة على الرسيفر بخطوات سهلة