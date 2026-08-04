سعر الذهب اليوم في مصر محلات الصاغة عيار 21 و24 (تحديث الصاغة)

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركات جديدة في محلات الصاغة وتجار الجملة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، متأثرةً بالتغيرات في سعر أونصة الذهب عالمياً وسعر صرف الجنيه المحلي.

أسعار أعيرة الذهب اليوم بدون مصنعية

إليكم البيان التفصيلي لأسعار أسواق الصاغة المصرية لجميع الأعيرة الأكثر تداولاً:

العيار سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 3920 جنيه 3940 جنيه ذهب عيار 21 (الأكثر مبيعاً) 3430 جنيه 3450 جنيه ذهب عيار 18 2940 جنيه 2957 جنيه الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 27440 جنيه 27600 جنيه

مصنعية الذهب في محلات الصاغة المصرية

تختلف مصنعية الذهب في مصر من محل لآخر ومن محافظة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية والدمغة عادة بين 100 إلى 200 جنيه للجرام بحسب نوع المشغولات والشركة المصنعة.

نصائح هامة قبل شراء المشغولات الذهبية أو السبائك: