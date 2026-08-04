سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 4 أغسطس 2026 بالبنوك والسوق السوداء

تشغل أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم في مصر اهتمام الملايين من المواطنين والمستثمرين والمستوردين يومياً، حيث واصل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 في معظم البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الرسمية

استقرت أسعار شراء وبيع العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المحدثة:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 48.40 جنيه 48.50 جنيه بنك مصر 48.40 جنيه 48.50 جنيه البنك التجاري الدولي CIB 48.42 جنيه 48.52 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 48.45 جنيه 48.55 جنيه

تحليلات سوق الصرف وتوقعات الفترة القادمة

تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي من خلال عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري مما يدعم استقرار العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي خلال الأسابيع القادمة.

أهم العوامل المؤثرة على سعر الجنيه مقابل الدولار: