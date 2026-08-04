عاجل

أغاني البيبي المفضلة.. تردد قناة طيور الجنة 2026 Toyor Al-Janah على نايل سات

البديل تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
أغاني البيبي المفضلة.. تردد قناة طيور الجنة 2026 Toyor Al-Janah على نايل سات

قناة طيور الجنة هي واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض محتوى متنوعًا للأطفال والشباب، بما في ذلك الأغاني والبرامج التعليمية والمسلسلات الكرتونية. تأسست القناة في الأردن وبدأت بثها في عام 2004، وسرعان ما أصبحت واحدة من القنوات الأكثر شعبية في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة 2026 على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات هو 11315، والاستقطاب هو أفقي، ومعدل الترميز هو 27500، والتصحيح هو 3/4، والجودة هي HD.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح الجودة
نايل سات 11315 أفقي 27500 3/4 HD

خطوات ضبط الريسيفر

  1. اضغط على زر القائمة في جهاز الريسيفر.
  2. اختر خيار الإعدادات.
  3. اختر خيار البحث عن القنوات.
  4. اختر القمر الصناعي نايل سات.
  5. أدخل التردد 11315.
  6. اختر الاستقطاب أفقي.
  7. اختر معدل الترميز 27500.
  8. اختر التصحيح 3/4.
  9. اضغط على زر البحث.

أبرز برامج القناة وما تقدمه للمشاهد

تعرض قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك الأغاني والبرامج التعليمية والمسلسلات الكرتونية. بعض أبرز البرامج تشمل ‘ماما جابت بيبي’ و’يلا نغني مع طيور الجنة’ و’أغاني البيبي المفضلة’.

📰 مقالات ذات صلة

تردد قناة كراميش الجديد 2026: ابدأوا الفرحة في منزلكم واستمتعوا بأغاني الأطفال على مدار اليوم!

يناير 21, 2026

أخبار سارة لعشاق الكرتون.. تردد قناة جيم 2026 الجديد يفتح عالمًا من المتعة والترفيه

مارس 12, 2026

هل انتهى عصر “سبونج بوب”؟.. تردد قناة MBC 3 الجديد ومغامرات مثيرة تنتظر الأطفال في عام 2026

يناير 25, 2026

وداعاً للتشويش.. الطريقة المثالية لضبط تردد قنواتك المفضلة على جميع الأجهزة بدون فني

مارس 13, 2026