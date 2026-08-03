تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026.. كيف تعيد الفرحة والضحكة لبيت كل طفل في دقائق!

تُعد قناة “طيور الجنة” أكثر من مجرد شاشة تلفزيونية؛ فهي الرفيق اليومي والذاكرة الجميلة التي تصنع ابتسامة أطفالنا وتُعلمهم القيم النبيلة والأناشيد الهادفة. مع التحديثات الأخيرة للأقمار الصناعية لضمان جودة بث أعلى للصورة والصوت (HD)، يبحث ملايين الآباء والأمهات عن التردد الجديد لضمان عدم انقطاع بث القناة المفضلة لأبنائهم.

التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات (Nilesat):

التردد: 11258

11258 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات (Arabsat):

التردد: 11310

11310 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط التردد بخطوات بسيطة:

من جهاز التحكم عن بعد (الريموت)، اضغط على زر الإعدادات (Menu). اختر “التركيب” (Installation) ثم “البحث اليدوي”. حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد، الاستقطاب، ومعدل الترميز المذكورين أعلاه. اضغط على “بحث” (Search) واستمتع بمشاهدة القناة بأعلى جودة مع أطفالك.

لا تحرم أطفالك من متعة التعلم والترفيه الآمن، بادر بتحديث التردد الآن لتستمر رحلة الفرح في منزلك!