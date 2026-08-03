عاجل

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026.. كيف تعيد الفرحة والضحكة لبيت كل طفل في دقائق!

البديل تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026.. كيف تعيد الفرحة والضحكة لبيت كل طفل في دقائق!

تُعد قناة “طيور الجنة” أكثر من مجرد شاشة تلفزيونية؛ فهي الرفيق اليومي والذاكرة الجميلة التي تصنع ابتسامة أطفالنا وتُعلمهم القيم النبيلة والأناشيد الهادفة. مع التحديثات الأخيرة للأقمار الصناعية لضمان جودة بث أعلى للصورة والصوت (HD)، يبحث ملايين الآباء والأمهات عن التردد الجديد لضمان عدم انقطاع بث القناة المفضلة لأبنائهم.

التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات (Nilesat):

  • التردد: 11258
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات (Arabsat):

  • التردد: 11310
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط التردد بخطوات بسيطة:

  1. من جهاز التحكم عن بعد (الريموت)، اضغط على زر الإعدادات (Menu).
  2. اختر “التركيب” (Installation) ثم “البحث اليدوي”.
  3. حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).
  4. أدخل التردد، الاستقطاب، ومعدل الترميز المذكورين أعلاه.
  5. اضغط على “بحث” (Search) واستمتع بمشاهدة القناة بأعلى جودة مع أطفالك.

لا تحرم أطفالك من متعة التعلم والترفيه الآمن، بادر بتحديث التردد الآن لتستمر رحلة الفرح في منزلك!

📰 مقالات ذات صلة

هل انتهى عصر “سبونج بوب”؟.. تردد قناة MBC 3 الجديد ومغامرات مثيرة تنتظر الأطفال في عام 2026

يناير 25, 2026

تردد قناة كراميش الجديد 2026: ابدأوا الفرحة في منزلكم واستمتعوا بأغاني الأطفال على مدار اليوم!

يناير 21, 2026

ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة 2026 على النايل سات بجودة HD لمتابعة أغاني الأطفال المفضلة

أبريل 1, 2026

تحديث مفاجئ يهز الشاشات.. تردد قناة سبيستون 2026 الأسطوري يعود بقوة غير متوقعة!

أبريل 19, 2026