أجواء حارة ورطوبة مرتفعة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في مصر

أمير حسام تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
أجواء حارة ورطوبة مرتفعة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في مصر

تُشهد مصر اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 أجواء حارة ورطوبة مرتفعة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 درجة مئوية في الصباح و38 درجة مئوية في الظهر. وتُعتبر هذه الظروف الجوية من أكثر ما يُشكل تحدياً للمواطنين، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

حالة الطقس اليوم

تُعتبر حالة الطقس اليوم في مصر متقلبة، حيث تُشهد بعض المناطق هطولاً من المطر، في حين تظل مناطق أخرى تحت تأثير الحرارة الشديدة. ويُنتظر أن تُشهد بعض المناطق الساحلية رطوبة مرتفعة، مما قد يزيد من الحَرارة.

وتُحذر هيئة الأرصاد الجوية من احتمال هطول بعض الأمطار على بعض المناطق، خاصة في الساحل الشمالي. ويُ المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للحرارة الشديدة أو هطول المطر.

توقعات الـ 48 ساعة القادمة

تُتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تظل الأجواء حارة ورطوبة مرتفعة خلال الـ 48 ساعة القادمة، مع احتمال هطول بعض الأمطار على بعض المناطق. ويُ المواطنين متابعة آخر التوقعات الجوية لتجنب أي مفاجآت جوية.

وتُشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة خلال اليومين القادمين، مع رطوبة مرتفعة في الجو. ويُ المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لتحمل الحرارة الشديدة.

تحذيرات هيئة الأرصاد

تُحذر هيئة الأرصاد الجوية من احتمال هطول بعض الأمطار على بعض المناطق، خاصة في الساحل الشمالي. ويُ المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للحرارة الشديدة أو هطول المطر.

كما تُحذر هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، مما قد يزيد من الحَرارة. ويُ المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لتحمل الحرارة الشديدة.

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