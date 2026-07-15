لولو.. تردد قناة وناسة 2026 TV على النايل سات بجودة HD

فاطمة الزهراء تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو.. تردد قناة وناسة 2026 TV على النايل سات بجودة HD

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر القنوات الترفيهية التي تبث برامجها على مدار 24 ساعة، وتقدم محتوى متنوعاً من البرامج والمسلسلات وال، وتستهدف بشكل رئيسي الفئة العمرية للأطفال والشباب. وتعتبر قناة وناسة من القنوات التي تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة العربية، حيث تقدم برامجها بجودة عالية وبدقة متناهية.

تردد قناة وناسة 2026 على النايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة 2026 على النايل سات بسهولة، حيث أن التردد الجديد هو 11555 أفقي، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي، والتصحيح 5/6. يمكنك ضبط هذه الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال البث بجودة عالية.

خطوات ضبط الريسيفر

  1. جهاز الاستقبال واختر قائمة الإعدادات.
  2. اختر خيار إضافة قناة جديدة.
  3. ادخل التردد الجديد 11555 أفقي.
  4. ادخل معدل الترميز 27500.
  5. اختر الاستقطاب أفقي.
  6. اختر التصحيح 5/6.
  7. اضغط على خيار الحفظ والخروج.

أبرز برامج القناة

تقدم قناة وناسة برامج متنوعة ومثيرة، مثل برنامج “الحرامي والفأر”، و”توم وجيري”، و”كراميش”، وغيرها من البرامج الترفيهية والمسلية. كما تقدم القناة برامج تعليمية وأفلاماً وكارتونات للأطفال.

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