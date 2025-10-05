هيا هيا يا أطفال .. أحدث تردد قناة طيور بيبي الجديد toyour elbaby kides tv على نايل سات

تعرف الآن على تردد قناة طيور بيبي بعد التعديل، واستمتع بالعديد من الاغاني المختلفة التي يمكن من خلالها مشاهدة العديد من الأغاني الجديدة، والتي يبحث عنها العديد من الأمهات فى تسلية الأطفال على مدار 24 ساعة، بدون انقطاع او توقف على الأطلاق، كما ايضا يمكنكم مشاهدة القناة من خلال تنزيلها على التلفاز ومشاهدتها طوال اليوم.

تردد قناة طيور بيبي

احصل الآن على تردد قناة طيور بيبي والتي تعتبر من القنوات المتميزة فى تقديم أكفئ المعلومات التي تفيد بشكل كبير جميع الاطفال فى مختلف الأعمار، كما ايضا قد تتناسب القناة فى تقديم أكفئ الطرق التي تساعد فى استجابة الاطفال بشكل كبير من خلال الأشكال والرسومات المتحركة التي تجذبهم طوال اليوم بدون ملل أو زهق على الأطلاق، وقد يشمل التردد فى الأتي وهو:

يكون التردد الخاص بقناة طيور بيبي هو 11274.

يكون القمر الصناعي نايل سات.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وأيضا معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

وجودة القناة هي HD

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

يكون تردد قناة طيور على القمر الصناعي عرب سات هو 11310.

يكون معدل تصويب الخطأ هو 3/4.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وجودة قناة طيور بيبي هي HD

كيفية تثبيت القناة على التلفاز

احصل ايضا على أهم الخطوات المتميزة التي من خلالها يمكنكم مشاهدة القناة بدون انقطاع او توقف على الأطلاق، وقد تتميز القناة فى مجموعة خطوات بسيطة تتمثل فى الآتي ومنها: