” الموسم المنتظر”.. أحداث مفاجئة للجميع تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السابع وموعد عرضه

يعد مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية الهامة، ومنذ أن تم اختتام الموسم السادس ذلك الذي قد لاقى شهرة كبيرة ونجاح عظيم وسط المشاهدين فنجد أن محبي هذا المسلسل، والذين قاموا بمتابعته من الجزء الأول هم الأكثر بحثا عن الترددات التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان، خاصة وأن شهور قليلة فقط تفصلنا عن الموسم السابع الجديد، وفي هذا التقرير سوف نتعرف معا تردد القنوات الناقلة له.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السابع

نجد أنه طبقا للإعلانات الترويجية لمسلسل فسوف يكون هذا الجزء مليء بالعديد من الأحداث والمفاجآت لجميع المشاهدين والقنوات التي سوف نذكرها لكم قد حصلت على حق عرض هذا المسلسل على مدار الأعوام الماضية، لذلك يمكن متابعة الجزء الجديد عليها وإليكم الترددات:

أولا قناة ATV

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقى.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

ثانيا قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

تدور احداث قصة مسلسل قيامة عثمان منذ الجزء الأول وحتى الجزء السادس عن السيد عثمان الذي استطاع بفضل الجيش القوي الموجود معه وفضل ذكائه أن يقوم بتحقيق العديد من الانتصارات وقام بوضع العديد من الأسس التي تم بناء عليها تأسيس الدولة العثمانية.

وخلال الأحداث يقوم عثمان بالقضاء على جميع الأعداء التي يمكن أن تكون محيطة به ويساهم أيضا في تدعيم جيوشه ويقوم بدور عثمان النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، علما بأن الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس سوف يتم عرضه خلال شهر أكتوبر من عام 2025 بعد الانتهاء من تصوير الحلقات بالكامل.