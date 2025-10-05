مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد الموافق 5-10-2025

شهد سعر الدولار حالة من الإستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5 من شهر أكتوبر 2025، نظير أن ذلك جاء تزامنًا مع قرار البنك المركزي المعني بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض على الترتيب، بجانب إمكانية التعرف على أخر تحديث لسعر الدولار في كافة البنوك الحكومية والخاصة، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، مع التقلبات الكبيرة التي شهدتها العملات في الآونة الأخيرة، ومع قرارات البنك المركزي التي أثرت إلى حد ما على حركة البيع والشراء في البنوك، وأصبحت التوجيهات إلى استثمار من نوع أخر “الذهب”، فجاءت كما يأتي:

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري إلى 47.69 جنيه شراء، وللبيع 47.83 جنيه.

بالإضافة إلى وصول سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك مصر إلى 47.74 جنيه للشراء، وللبيع 47.84 جنيه.

هذا بالإضافة إلى وصول سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس لـ 47.74 جنيه للشراء، وبيع 47.84 جنيه.

تحديث سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه الأحد

وعن باقي التحديثات التي أجرت على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، فكانت كالأتي: