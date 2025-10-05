شهر رمضان.. موعد استقبال الشهر الكريم والإستعداد له

لم يتبق سوى أيام قليلة على استقبال الشهر الكريم “شهر رمضان” أعظم الشهور التي تمر على الأمة الإسلامية، مما كشفت الحسابات الفلكية عن عام 1447 هجريًا عن موعد شهر رمضان 2026، بجانب أن ملايين المسلمون في حالة انتظار شديدة وبفارغ الصبر لاستقباله، وعليه فإنه وفقًا للتقويم الهجري والحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يكون أول أيامه الخميس الموافق 19 من شهر فبراير 2026.

شهر رمضان على التقويم الهجري

ويعد التقويم الهجري من أبرز التقويمات التي على إثرها يتم تحديد دورة القمر لتحديد الأشهر، فيما يستغرق الشهر الهجري المدة الزمنية عن دورة القمر الكاملة حول الأرض، إذ أنه يعرف بالإثنا عشر بترتيبها المتعارف عليها “المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الأخر، جمادى الأولى، جمادى الأخرة، رجب، شعبان، رمضان”، إذا أن تأسيس هذا التقويم التي بقى متعارف عليه أمام ملايين المسلمون على يد الخليفة عمر بن الخطاب، وهنا جُعلت هجرة الرسوم الكريم من مكة للمدينة نقطة بداية لأول سنة، وبقى أسمه “التقويم الهجري”ز

الاستعداد لشهر رمضان

قبل أيام من بدء الشهر الكريم، يبدأ المسلمون في استعداداتهم المتعارف عليها كشراء الفطرة وكافة المستلزمات التي يحتاجها شهر رمضان، لكن يبقى الأهم وهو الاستعداد بدنيًا ونفسيًا ودينيًا لإستقبال أعظم شهور السنة، حتى أن الاستعداد فيه يلزم التأهل بشكل ملائم يسمح استقباله عن طيب خاطر، ومع أول أيامه يشعر المسلم بالمودة والفرحة والاطمئنان الديني، إذ لا يمكن التغافل نهائيًا عن الجوانب المحمدية المتعارف عليها.