أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم.. مفاجأة نارية وفق آخر تحديث من لجنة التسعير

يترقب المواطنون في مختلف المحافظات المصرية تحديثات أسعار الوقود بشكل دوري، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والسلع والخدمات، فضلًا عن ارتباطها الوثيق بمستوى المعيشة وأسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية.

وفي صباح اليوم، سجلت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر قرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير خلال شهر أبريل الماضي، حيث لم تُعلن اللجنة عن أي تعديل جديد حتى الآن.

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.

السولار: 15.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر.

المازوت الصناعي: 10,500 جنيه للطن.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تُعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم أسعار الوقود استنادًا إلى معادلة تسعير تشمل متوسط أسعار خام برنت العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير. وتهدف هذه الآلية إلى تطبيق نظام تسعير مرن يحد من تقلبات السوق، مع ضمان استمرار توافر المنتجات البترولية في السوق المحلية دون أزمات.

وكانت اللجنة قد أعلنت في 11 أبريل الماضي تثبيت أسعار جميع أنواع الوقود بما في ذلك البنزين بأنواعه الثلاثة، والسولار، والمازوت الصناعي، إلى جانب تسعير غاز مصانع الطوب المنزلي والبوتاجاز، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

توقعات الفترة المقبلة

من المتوقع أن تصدر اللجنة خلال الأسابيع القادمة قرارها الفصلي الجديد بشأن أسعار الوقود، والذي سيتوقف على التغيرات في الأسواق العالمية، ولا سيما أسعار النفط الخام وتكاليف النقل والشحن. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاتجاه الحالي للأسعار العالمية قد يدفع اللجنة إما إلى تثبيت الأسعار أو تعديل طفيف وفقًا لمستجدات السوق.