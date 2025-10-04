طريقة ضبط تردد قناة كراميش أطفال الجديد على القمر الصناعي

تعتبر قناة كراميش من أروع القنوات التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، حتى أنها تقوم ببث باقة كبيرة من المحتوى التعليمي والترفيهي، بجانب الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي يتم بثها طوال اليوم، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة كراميش 2025

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للمعلومات التالية:

قمر صناعي أول النايل سات.

تردد القناة يكون 11430.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تحديث تردد كراميش على عرب سات

ويسهل تنزيلك إلى تردد قناة كراميش الثاني على العرب سات، من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة طوال اليوم، بناءً على المعلومات الأتية:

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني يكون 11390.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

التشفير مجاني.

جودة الإشارة قوية.

كيفية تنزيل قناة كراميش أطفال على النايل سات والعرب سات

أما عن الخطوات المعنية بتنزيل قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يلي: