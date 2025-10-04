“حدثها بسهولة” تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات

قناة طيور الجنة هي واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي، وقد حققت نجاحًا واسعًا منذ انطلاقها لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي مميز بأسلوب ممتع وآمن للأطفال، تميزت القناة بأسلوبها الفريد الذي يجمع بين الأنشودة الهادفة والمعلومة المفيدة، حتي أصبحت محبوبة لدى ملايين المتابعين وقد نجحت طيور الجنة في أن تكون نافذة آمنة وراقية للأطفال، بعيدًا عن المحتوى العنيف أو غير المناسب، مما جعلها خيارًا مفضلًا لدى الأهل في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلي أن العديد من المشاهدين يبحثون عن الترددات الجديدة بالقناة والتي سنسردها لكم في السطور القادمة من هذا الموضوع تابعونا.

تردد قناة طيور الجنه عبر النايل سات

تردد القناة: 11258.

معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر ترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنه علي العرب سات

يتم بث تردد القناة: 11310.

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

ترميز القناة: 27500.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على التلفاز

اضغط على زر Menu أو “القائمة” في جهاز التحكم.

ادخل إلى قسم التركيب اليدوي.

اختر القمر الصناعي: حدد القمر نايل سات أو عرب سات، حسب التردد الذي ستدخله.

أدخل بيانات التردد.

اضغط على بحث، انتظر حتى تكتمل عملية البحث.

أخيرا: انقر علي خانة حفظ القناة:

مميزات قناة طيور الجنة: