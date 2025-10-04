“خدمات جديدة” فتح حساب بنك الخرطوم على الموقع الرسمي في 5 دقائق فقط

يعد بنك الخرطوم واحدًا من أقدم وأكبر البنوك في السودان حيث يتمتع بتاريخ طويل من الثقة والخدمة المتطورة، مما يجعله الخيار الأول للكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء، مع تطور الخدمات المصرفية والتحول نحو التعاملات الرقمية في السودان، أصبح فتح حساب بنكي ضرورة أساسية لكل فرد يسعى إلى إدارة أمواله بشكل آمن وفعال، يقدم البنك خيارات متعددة لفتح الحسابات سواء للأفراد أو الشركات، مع إمكانية إنجاز العملية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفرع وتعتبر هذه الخدمة خطوة كبيرة نحو تسهيل الوصول إلى الأنظمة المصرفية للجميع، خاصة في ظل تسارع العالم نحو الحلول الرقمية، سنسرد لكم خطوات فتح الحساب بالتفصيل في السطور الآتية.

الشروط الأساسية لفتح حساب في بنك الخرطوم

أن يكون المتقدم سودانيًا أو مقيّمًا داخل السودان.

يشترط أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر.

وجود هوية وطنية سارية أو جواز سفر صالح في حالة غير المواطن.

يشترط عليه أيضا إيداع مبلغ في حسابة لا يقل عن 10 الآلاف جنيها سوداني.

خطوات فتح حساب ببنك الخرطوم اونلاين

يمكنكم فتح الحساب ببنك الخرطوم دون الحاجة للذهاب إلي احد فروع البنك من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

أولا: ادخل إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي الإلكتروني.

ثانيا: اختر خيار فتح حساب جديد أو “فتح حساب رقمي / فتح حساب بالرقم الوطني”.

ثالثا: أدخل بياناتك الشخصية: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الرقم الوطني أو جواز السفر، عنوان، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.

رابعا: رفع المستندات المطلوبة: صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر، صورة شخصية حديثة.

خامسا: حدد نوع الحساب الذي تريده.

سادسا: يتطلب الموافقة علي الشروط والأحكام، انقر علي زر تقديم الطلب.

أخيرا: يتم علي الفور إرسال رقم الحساب الخاص بك.

مزايا فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين