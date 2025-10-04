خطوات ضبط تردد قناة كراميش أطفال الجديد على القمر الصناعي.. سلي طفلك طول الوقت

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، ونجحت في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يجمع بين القيم الأخلاقية والأسلوب المرح الذي يناسب الأطفال بمختلف أعمارهم، ترسخ مفاهيم الاحترام والتعاون بين الأطفال بطريقة ممتعة وآمنة، بفضل ما تقدمه من مواد خالية من العنف ومناسبة لجميع أفراد العائلة، أصبحت كراميش وجهة مفضلة للآباء الباحثين عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم على مدار الساعة، سنوضح لكم عبر السطور القادمة تردد القنوات الجديدة وخطوات تنزيلها علي التلفاز.
تردد قناة كراميش علي النايل سات
- تردد القناة: 11430.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.
- مؤشر ترميز: 27500.
تردد قناة كراميش عبر العرب سات
- يتم بث تردد القناة عبر البيانات التالية: 11390.
- معامل استقطاب: عمودي.
- معامل ترميز: 27500.
- معدل تصحيح: 6/5.
خطوات تحميل قناة كراميش على التلفاز
- في البداية: تأكّد من أن جهاز الرسيفر متصل بالتلفاز ويعمل بشكل طبيعي.
- ثم اضغط على زر Menu في الريموت كنترول.
- اختر أيقونة التثبيت او التركيب اليدوي.
- اختر القمر الصناعي: نايل سات أو عرب سات (بحسب التردد الذي ستستخدمه).
- أدخل بيانات تردد قناة كراميش.
- اضغط على بحث .
- أخيرا: انقر علي حفظ القناة.
مميزات قناة كراميش
- تقدم القناة أناشيد وبرامج تعليمية تمزج بين الترفيه والقيم التربوية، مما يجعل الطفل يستمتع ويتعلم في الوقت نفسه.
- تحتوي جميع البرامج والأغاني خالية من المشاهد العنيفة أو الألفاظ غير اللائقة، ما يجعلها قناة آمنة للمشاهدة العائلية.
- تعتمد القناة في الكثير من محتواها على تعليم الأطفال الأخلاق الحميدة، والآداب الإسلامية مثل: الصدق، احترام الوالدين، والنظافة.
- تساهم برامج كراميش في تحسين المهارات اللغوية لدى الأطفال من خلال الأناشيد والحوارات البسيطة التي تُنمّي المفردات.
- القناة متوفرة على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات دون اشتراك، وتبث على مدار الساعة.
- تقدم فقرات تناسب الأطفال في مختلف المراحل العمرية، من سن 3 إلى 10 سنوات تقريبًا.