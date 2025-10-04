بعشرة جنية من عند العطار.. وصفة لشد الوجه والقضاء على التجاعيد والسر في الصمغ العربي

من المواد الشائع استخدامها على البشرة خلال الفترة القليلة الماضية مادة الصمغ العربي قد يستغرب بعض النساء من اقتحام الصمغ لوصفات العناية بالبشرة، إلا أن تلك المادة هي مادة طبيعية تماما يمكنها أن تساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، وهذا بدوره يعمل على إزالة التجاعيد وشد البشرة أي أن الصمغ العربي له مفعول السحر على البشرة والمميز في هذا العنصر أنه يباع عند جميع العطارين بقيمة رخيصة للغاية وليكن 10 جنيهات فقط يمكن من خلالها أن يتم عمل وصفة جيدة بقناع يساهم في ترطيب البشرة وإزالة التجاعيد تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع للمقادير وخطوات التحضير والاستخدام.

ماسك الصمغ العربي لشد الوجه

لإعداد وصفة الصمغ العربي لشد الوجه علينا أن نقوم بتجهيز بعض العناصر البسيطة بخلاف مادة الصمغ العربي وجميعها موجود في البيت وجاءت المقادير كالتالي:

مقدار ملعقة من مسحوق الصمغ العربي.

مقدار ملعقة من النشا.

مقدار ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والاستخدام

بعد تجهيز كل العناصر اللازمة لإعداد الوصفة علينا أن نقوم بإتباع عدة خطوات سريعه للاستخدام على البشرة كالتالي: