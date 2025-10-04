“نزلها بسهولة” تردد قناة ثمانية على العرب سات والنايل سات

قناة ثمانية الرياضية هي قناة رياضية سعودية حيث تعد من القنوات المفتوحة المجانية التي تركز على نقل البطولات الرياضية المحلية في المملكة العربية السعودية، خصوصًا الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى بطولات السوبر والكؤوس المحلية، ما يميز ثمانية أنها لا تكتفي بالبث المباشر للمباريات فقط، بل تقدم استوديوهات تحليلية متكاملة يشارك فيها محللون وخبراء رياضيون، كما أنها تعرض محتوى رياضي مصاحب من تقارير، تغطيات ميدانية، وتحليلات فنية، بهدف إعطاء المشاهد تجربة متابعة شاملة، سنوضح لكم من خلال هذا الموضوع كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور القادمة.

تردد قناة ثمانية عبر النايل سات

يمكنكم استقبال قناة ثمانية الرياضية عبر القمرالصناعي النايل سات من خلال اتباع البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12360.

عبر معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

مؤشر ترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة ثمانية علي العرب سات

إليكم تردد قناة ثمانية عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11919.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل ترميز: 27500.

مؤشر استقطاب القناة: أفقي.

خطوات تحميل قناة ثمانية علي جهاز الريسيفر

عبر اتباع الخطوات التالية يمكنكم تحميل قناة ثمانية علي شاشات التلفاز حيث تتمثل هذه الخطوات في: