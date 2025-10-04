“هنا” رابط استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي عليها طلب كبير في الوقت الحالي، نظير ما تقدمه من دعم مادي ملائم لجميع المتقدمين داخل مختلف محافظات العراق، نظير أن البرنامج يدعم الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًان بما يوفر لهم حياة كريمة ومستقرة في ظل الاضطراب الكبير التي يشهده العالم، وعليه أصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة البرامج.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة السابعة الدفعة التي عليها الدور.

مع تدوين كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية؟

وعن الشروط المعنية بطلب القبول في الرعاية الاجتماعية داخل مختلف محافظات العراق، فنصت على النحو التالي: