هونر يقضي على أحلام آيفون 17 برو ماكس.. هاتف Honor بمواصفات جذابة وأسلوب خيالي

يعتبر هاتف Honor من أكثر الهواتف ذات الإمكانية والمواصفيات الخيالية الغير متوفرة في أي هاتف من نصف التصميم، نظير أنه يمتلك ذاكرة ضخمة وبطارية تصل سعتها لـ 7200 ميللي أمبير، ناهيك عن إمكانية زيادة البطارية للجيل السابق ماجيك 7 برو، حتى أن الهاتف يعتبر صورة حية لهاتف ماجيك 8 برو من شركة أونور، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بهاتف أونر الجديد.

ما هي مواصفات هاتف ماجيك 8 برو؟

وعن المواصفات المتمثلة في هاتف ماجيك 8 برو، فنصت على النحو الأتي:

الهاتف يمتلك سعة بطارية خطفت الأضواء في أول صدور له.

البطارية تصل سعتها لـ 6100 ميللي أمبير.

كما يمكن مواصلة مسيرة البطارية لـ 8300 ميللي أمبير.

إمكانية إطلاق بطارية بسعة تبلغ نحو 10000 ميللي أمبير.

الهاتف من زجاج ذات إطار ألومنيوم.

يمكن تخصيص بعض الأجزاء للإضاءة في ظهر الهاتف مباشرة.

الجانب الأيمن يمتلك إطار 2 Triggers.

مزود بزر باور موجود في منتصف الإطار وميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

في الجانب الأيسر يمكنك رفع أو خفض الصوت بشكل ملائم.

الهاتف ذات تصميم خارجي شيك للغاية.

يمتلك بطارية ضخمة تكفي لأطول فترة ممكنة.

الشاحن سريع بحيث تصل قدرته لـ 5 وات.

ما هو سعر Red Magic 8 Pro ؟

فيما يصل سعر هاتف Red Magic 8 Pro، كما على النحو الأتي: